Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 2,96 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 2,96 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,96 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 80.236 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 9,24 USD erreichte der Titel am 10.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 212,69 Prozent zulegen. Am 09.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,70 Prozent.

Am 07.05.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,69 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,84 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Beyond Meat rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,742 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor