Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 2,96 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 2,96 USD. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,98 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,90 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 63.045 Beyond Meat-Aktien.

Bei 9,24 USD erreichte der Titel am 10.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 212,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2025 auf bis zu 2,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 07.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68,73 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Beyond Meat rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,742 USD je Aktie ausweisen dürften.

