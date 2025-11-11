DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.485 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,06 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
BigBearai im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend stark gefragt

11.11.25 20:23 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend stark gefragt

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 10,3 Prozent auf 6,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
5,44 EUR 0,34 EUR 6,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 10,3 Prozent auf 6,30 USD. In der Spitze legte die BigBearai-Aktie bis auf 6,99 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.507.496 BigBearai-Aktien.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,97 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,66 USD. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 73,73 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.03.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,023 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BigBear.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BigBear.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

DatumMeistgelesen
Wer­bung