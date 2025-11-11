BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend stark gefragt

BigBearai im Fokus

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 10,3 Prozent auf 6,30 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 10,3 Prozent auf 6,30 USD. In der Spitze legte die BigBearai-Aktie bis auf 6,99 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.507.496 BigBearai-Aktien.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,97 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,66 USD. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 73,73 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.03.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,023 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

