Shutdown-Ende naht: Dow leicht im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur?
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Notierung im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Nachmittag schwächer

11.11.25 16:08 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 89,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
92,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 89,80 EUR. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 89,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 91,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 26.919 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 16,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2024 (42,55 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 52,62 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bilfinger SE

