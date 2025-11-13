Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagmittag auf Höhenflug

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 10,3 Prozent auf 100,20 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 10,3 Prozent auf 100,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 100,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.518 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Am 28.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 135,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,74 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

