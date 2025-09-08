BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag ins Plus
Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 103,03 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 103,03 USD. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 104,29 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,82 USD. Zuletzt wechselten 55.286 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.
Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD. Mit einem Zuwachs von 27,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,57 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 135,33 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 295,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
2025 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,914 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko
BioNTech-Aktie beflügelt: Positives Zwischenergebnis bei Krebs-Studie
BioNTech-Aktie freundlich: UBS belässt BioNTech auf 'Neutral'
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
