BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag fester

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 97,95 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 97,95 USD. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 98,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 98,00 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 48.916 Aktien.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 131,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 25,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 295,83 Mio. USD im Vergleich zu 138,55 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -4,914 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

