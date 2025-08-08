DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.635 +1,9%Nas21.509 +1,9%Bitcoin99.621 +2,9%Euro1,1724 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Freitagabend zu

22.08.25 20:25 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Freitagabend zu

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 111,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
95,80 EUR 0,20 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:02 Uhr 0,6 Prozent auf 111,38 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 112,68 USD. Bei 110,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 55.335 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 131,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Mit einem Zuwachs von 17,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 138,55 Mio. USD eingefahren.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,927 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
08:01BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
