BMW im Fokus

BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Vormittag fester

01.09.25 09:24 Uhr
BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 90,00 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 90,00 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 90,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.878 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,04 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,02 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,50 EUR an.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 10,87 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der BMW-Aktie ein

Aktien von Tesla BYD, Mercedes-Benz & Co. uneins: Pkw-Zulassungen in der EU ziehen im Juli an - BYD überholt Tesla

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

