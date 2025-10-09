DAX24.644 +0,2%Est505.654 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,42 +0,5%Gold4.032 -0,2%
BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag ins Minus

09.10.25 09:26 Uhr
Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 80,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,22 EUR -0,20 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 80,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 80,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,32 EUR. Zuletzt wechselten 110.354 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,51 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 27,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,94 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,77 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

