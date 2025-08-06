BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittag ins Plus

Kurs der BMW

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 86,66 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 86,66 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 86,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 190.908 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2025 bei 90,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 4,89 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,35 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,03 EUR. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 90,23 EUR.

Am 31.07.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,91 EUR je BMW-Aktie belaufen.

