BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 88,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 89,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,80 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.796 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 91,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 29,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,50 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

