DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie
Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
BMW Aktie News: BMW am Nachmittag auf rotem Terrain

09.09.25 16:09 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 85,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
84,72 EUR -2,86 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 85,14 EUR abwärts. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,08 EUR nach. Bei 87,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 990.234 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 91,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 7,73 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 26,05 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,50 EUR an.

BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

