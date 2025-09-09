BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 83,72 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 83,72 EUR abwärts. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,42 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 518.855 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,56 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,50 EUR.

BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie verdient. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

