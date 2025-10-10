BMW Aktie News: BMW verliert am Freitagmittag

BMW im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 79,96 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 79,96 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 79,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 481.170 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,94 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 89,77 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

