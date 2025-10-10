BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Freitagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 79,96 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 79,96 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 79,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,12 EUR. Bisher wurden heute 732.160 BMW-Aktien gehandelt.
Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 14,71 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 21,26 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,94 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,77 EUR.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BMW-Aktie
Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
Investment-Tipp BMW-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: lexan / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|08.10.2025
|BMW Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|08.10.2025
|BMW Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen