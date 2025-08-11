BMW Aktie News: BMW am Mittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 86,36 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 86,36 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 86,30 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.861 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2025 markierte das Papier bei 90,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,26 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,02 EUR aus. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 90,23 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 33,93 Mrd. EUR, gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,17 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,91 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

