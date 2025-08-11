DAX24.064 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.468 +1,1%Nas21.559 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,36 -0,5%Gold3.341 -0,1%
BMW Aktie News: BMW macht am Nachmittag Boden gut

12.08.25 16:09 Uhr
BMW Aktie News: BMW macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 87,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,62 EUR 1,30 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 87,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 87,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 287.625 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,90 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2025. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 4,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Mit Abgaben von 27,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,23 EUR.

BMW veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 33,93 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Hot Stocks heute: Shortseller bleiben bei Commerzbank und Porsche am Ball - Trade der Woche (BMW)

BMW-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Hot Stocks heute: BMW Top Pick in der Branche - Novo Nordisk rechnet mit Nachahmern ab

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
10.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
01.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

