BMW Aktie News: BMW steigt am Dienstagvormittag

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 87,22 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 87,22 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,24 EUR zu. Bei 86,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 13.588 Stück.

Am 28.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 4,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 27,81 Prozent Luft nach unten.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,02 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 90,23 EUR.

BMW veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,91 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

