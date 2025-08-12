DAX24.220 +0,8%ESt505.378 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,90 -0,3%Gold3.362 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Vormittag tiefer

13.08.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 87,24 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,24 EUR -0,18 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 87,24 EUR. Bei 87,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.637 BMW-Aktien.

Bei 90,90 EUR markierte der Titel am 28.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 4,20 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 27,83 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,23 EUR.

Am 31.07.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,94 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,91 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

