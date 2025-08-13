BMW Aktie News: BMW am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Mit einem Kurs von 88,62 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 88,62 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,90 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 88,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 113.647 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,90 EUR erreichte der Titel am 28.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 2,51 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 40,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,23 EUR an.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 33,93 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

