Aktie im Blick

BMW Aktie News: BMW fällt am Vormittag

14.10.25 09:22 Uhr
BMW Aktie News: BMW fällt am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 78,98 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
79,16 EUR -0,28 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 78,98 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 78,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31.090 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 91,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,13 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 20,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,93 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 89,50 EUR.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy

Chinesischer Automarkt wächst im September

Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner

