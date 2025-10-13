BMW Aktie News: BMW am Vormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 79,36 EUR.

Das Papier von BMW legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 79,36 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.657 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 15,57 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 20,67 Prozent wieder erreichen.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,94 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,77 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 04.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

