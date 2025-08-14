BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Freitagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 90,64 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 90,64 EUR zu. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,92 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,32 EUR. Bisher wurden heute 284.949 BMW-Aktien gehandelt.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,92 EUR an. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 0,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 43,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,23 EUR an.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,91 EUR im Jahr 2025 aus.

