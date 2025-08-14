BMW Aktie News: BMW macht am Nachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 90,32 EUR zu.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 90,32 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,32 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 505.841 Stück gehandelt.

Bei 90,92 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 0,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,23 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,94 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,93 Mrd. EUR.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,91 EUR je BMW-Aktie.

