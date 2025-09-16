BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Vormittag stärker

DAX23.426 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,96 -0,8%Gold3.665 -0,7%
17.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 83,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
83,00 EUR -0,52 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 83,40 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 83,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 83,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 19.280 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 24,51 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,92 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

