Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Kursentwicklung im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit Verlusten

18.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 89,18 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,80 EUR -1,04 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 89,18 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 88,92 EUR. Bei 89,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 236.428 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,92 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 41,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,02 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 90,23 EUR an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 33,93 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 11.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,91 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

