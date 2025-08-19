DAX24.333 -0,4%ESt505.481 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,46 +0,8%Gold3.326 +0,3%
BMW im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Kurseinbußen

20.08.25 12:07 Uhr
Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 90,74 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 90,74 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 90,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,00 EUR. Bisher wurden heute 120.926 BMW-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2025 bei 91,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,99 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,61 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 90,23 EUR für die BMW-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,91 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

