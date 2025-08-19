BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 90,74 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BMW befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 90,74 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 90,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,00 EUR. Bisher wurden heute 120.926 BMW-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2025 bei 91,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,99 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,61 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 90,23 EUR für die BMW-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,91 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BMW-Aktie
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingefahren
Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen