Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Profil
Aktie im Fokus

BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag tiefer

20.08.25 09:25 Uhr
BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 90,92 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 90,92 EUR abwärts. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,64 EUR nach. Bei 91,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.556 Stück gehandelt.

Am 19.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 0,79 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Abschläge von 30,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,02 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,23 EUR für die BMW-Aktie.

Am 31.07.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 33,93 Mrd. EUR, gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,17 Prozent präsentiert.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Am 11.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Viele DAX-Konzerne machen trotz Zollbelastung mehr Gewinn

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
