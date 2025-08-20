BMW Aktie News: BMW am Mittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 90,22 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BMW befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 90,22 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 90,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.942 BMW-Aktien.
Am 19.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,57 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 30,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,02 EUR je BMW-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,23 EUR an.
Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,85 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,91 EUR je BMW-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BMW-Aktie
Porsche-Aktie schwächer: Konzern plant offenbar weitgehende Abwicklung der Batterie-Tochter
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingefahren
Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen