BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 90,54 EUR abwärts.

Das Papier von BMW befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 90,54 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 90,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.518 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,64 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 43,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,23 EUR an.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,91 EUR je Aktie.

