Aktienentwicklung

BMW Aktie News: BMW gewinnt am Vormittag an Fahrt

27.08.25 09:25 Uhr
BMW Aktie News: BMW gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 91,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
91,28 EUR 0,54 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 91,08 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 91,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.392 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. 0,70 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Am 11.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Sector Perform-Note für BMW-Aktie

Porsche-Aktie schwächer: Konzern plant offenbar weitgehende Abwicklung der Batterie-Tochter

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

