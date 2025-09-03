Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagabend mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 230,85 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 230,85 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 229,21 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 232,63 USD. Bisher wurden heute 271.383 Boeing-Aktien gehandelt.
Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 5,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 44,15 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 USD belaufen. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 242,17 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16,87 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,992 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
August 2025: Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie
Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10
