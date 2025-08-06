DAX24.211 +1,2%ESt505.331 +1,3%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.002 -0,4%Nas21.302 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,74 -0,3%Gold3.387 +0,5%
So entwickelt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag stärker

07.08.25 16:09 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag stärker

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 227,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
194,32 EUR 1,24 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 227,40 USD. Bei 227,65 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 225,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 77.977 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 6,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 43,31 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 240,50 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 29.07.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 34,88 Prozent gesteigert.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,964 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X

Boeing-Aktie fällt: Streik in Boeings Rüstungssparte

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Nachrichten zu Boeing Co.

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.07.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Boeing BuyUBS AG
30.07.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
