Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit positiven Vorzeichen

08.09.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Boeing gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 231,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
194,86 EUR 1,98 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 231,46 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 232,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 232,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 428.768 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 44,30 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 242,17 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 29.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -2,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,992 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

