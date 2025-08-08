Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag leichter
Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 227,56 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 227,56 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 226,84 USD ab. Bei 229,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 143.656 Boeing-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,60 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,35 Prozent.
Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,50 USD.
Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,964 USD je Boeing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X
Boeing-Aktie fällt: Streik in Boeings Rüstungssparte
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.
Analysen zu Boeing Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.07.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.07.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.2025
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.2024
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.01.2023
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen