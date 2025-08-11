Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 229,69 USD.

Das Papier von Boeing legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 229,69 USD. Bei 230,13 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 112.418 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 5,62 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 78,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 29.07.2025. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,75 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,964 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 5 Jahren verdient

Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X

Boeing-Aktie fällt: Streik in Boeings Rüstungssparte