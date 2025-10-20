Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit Kursplus

DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.345 +1,1%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.007 +1,4%Bitcoin95.101 +2,1%Euro1,1647 -0,1%Öl60,98 -0,6%Gold4.359 +2,6%
20.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Boeing gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 216,90 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 216,90 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 217,38 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 453.476 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 242,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Abschläge von 40,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 238,83 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,75 Mrd. USD im Vergleich zu 16,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,682 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
16:16Boeing OutperformRBC Capital Markets
15:46Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Boeing BuyUBS AG
15.10.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025Boeing BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16:16Boeing OutperformRBC Capital Markets
15:46Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Boeing BuyUBS AG
15.10.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025Boeing BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen