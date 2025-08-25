DAX24.006 -0,6%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.487 +0,2%Nas21.571 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,86 +0,9%Gold3.384 -0,3%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Verlusten

27.08.25 16:10 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 234,03 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
201,55 EUR 1,55 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 234,03 USD abwärts. Die Boeing-Aktie sank bis auf 233,89 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 235,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 177.850 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Abschläge von 44,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 242,17 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -2,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16,87 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,994 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
