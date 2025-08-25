DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.581 +0,4%Nas21.576 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1632 -0,1%Öl67,81 +0,8%Gold3.396 +0,1%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochabend mit KursVerlusten

27.08.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochabend mit KursVerlusten

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 234,30 USD.

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 234,30 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 232,48 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 235,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 376.100 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Mit einem Zuwachs von 3,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 128,92 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 81,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 242,17 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22,75 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,994 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

