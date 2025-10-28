DAX24.321 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.696 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.965 -0,7%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

28.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 224,41 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
191,20 EUR 0,64 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 224,41 USD zu. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 225,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 224,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 232.368 Stück.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 8,10 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 128,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 238,83 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -9,97 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 27,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --6,895 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

