Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Boeing am Dienstagabend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 223,78 USD.

Das Papier von Boeing legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 223,78 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 225,56 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 441.411 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 7,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 73,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 238,83 USD angegeben.

Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,97 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,895 USD je Boeing-Aktie stehen.

