DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktie im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Boeing am Dienstagabend zu

28.10.25 20:23 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Boeing am Dienstagabend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 223,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
191,20 EUR 0,64 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Boeing legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 223,78 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 225,56 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 441.411 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 7,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 73,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 238,83 USD angegeben.

Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,97 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,895 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Boeing BuyUBS AG
15.10.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025Boeing BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Boeing BuyUBS AG
15.10.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025Boeing BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen