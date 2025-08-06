BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Donnerstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 3,71 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 3,71 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.099 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 25,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit -0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,19 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148,83 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.08.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

