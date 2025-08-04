BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag ins Plus
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 3,71 EUR.
Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 3,71 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,67 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.282 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent auf 148,83 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 14.08.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,272 EUR je Aktie belaufen.
BVB-Aktie im Blick: Polestar wird mit Millionendeal Mobilitätspartner von Borussia Dortmund
BVB-Aktie tiefer: BVB geht juristisch gegen AfD-Wahlwerbung vor
BVB-Aktie dreht nach unten ab: Trainer von Borussia Dortmund bestätigt Emre Can als Kapitän
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
