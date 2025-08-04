BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 3,70 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 3,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 423 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 10,64 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 148,83 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,19 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.08.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,272 EUR je Aktie belaufen.

