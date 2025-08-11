BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Mittwochnachmittag ab
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,65 EUR.
Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 3,65 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,61 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 3,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.401 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.
Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 11,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.
Am 09.05.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 148,83 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 51,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 14.08.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,272 EUR im Jahr 2025 aus.
BVB holt Tischtennis-Legende Timo Boll als Markenbotschafter - Süle fällt aus - BVB-Aktie unbewegt
BVB-Aktie tiefer: Watzke über ruhigen Transfersommer
BVB-Aktie im Blick: Polestar wird mit Millionendeal Mobilitätspartner von Borussia Dortmund
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
