BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 3,64 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 3,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,57 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 31.804 Aktien.

Bei 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,66 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,080 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 15.08.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR umgesetzt.

Am 14.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,090 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Minus: Meister? Kovac warnt vor Glatteis - BVB ohne Groß zu Juve

BVB-Aktie sinkt: Trainer Kovac bremst nach Schlotterbecks Rückkehr ins Training

BVB-Aktie stabil: Trainings-Comeback von Nationalspieler Schlotterbeck