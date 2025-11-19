BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 3,27 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 3,27 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,27 EUR. Bei 3,27 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 171 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,45 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 15,14 Prozent sinken.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 107,02 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 107,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

