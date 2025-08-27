BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag im Minusbereich

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 3,65 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 3,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,63 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.344 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 13,44 Prozent Luft nach oben. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 23,87 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 132,67 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,252 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch in Rot: BVB schnappt sich Abwehrtalent vom FC Chelsea - weitere Transfers geplant

BVB-Aktie fester: Vertrag mit Sven Mislintat aufgelöst - Chukwuemeka fest verpflichtet

BVB-Aktie leichter: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig - Sieg bei St. Pauli spät verspielt