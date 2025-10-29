BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 3,46 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,46 EUR ab. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.862 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 16,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 24,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,073 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 15.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 06.11.2026.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,015 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

